Djokovic e Serena passeiam em Paris

Novak Djokovic despachou o jogo da 2.ª ronda de Roland Garros em pouco mais de uma hora e meia. O número um mundial não deu qualquer hipótese a Henri Laaksonen, 104 do "ranking" ATP. O tenista suíço perdeu, em três sets, por 6-1, 6-4 e 6-3. Na 3.ª ronda, Djokovic vai defrontar uma das surpresas do torneio, o italiano Salvatore Caruso, número 147 do mundo.

Alexander Zverev (5) também não esteve muito tempo em "court". Em duas horas bateu o sueco Mikael Ymer (148), por 6-1, 6-3 e 7-6. Na 3.ª ronda, Zverev joga com o sérvio Dusan Lajovic (35)

Serena em frente

No quadro feminino, Serena Williams (10) resolveu o seu problema com Kurumi Nara (238) num instante. A norte-americana, três vezes campeã em Roland Garros, venceu em dois sets, por 6-3 e 6-2.

Na próxima ronda, a antiga número um do mundo vai medir forças com a sua compatriota Sofia Kenin, de 20 anos, que ocupa a posição 35 do "ranking".