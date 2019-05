Marçal aprova Rosier. "Seria uma boa contratação do Sporting"

Fernando Marçal aprova a contratação de Valentin Rosier pelo Sporting.

O lateral-direito dos franceses do Dijon, de 22 anos, tem vindo a ser seguido pelos leões e poderá mesmo ser anunciado em breve pelo clube de Alvalade. Em declarações a Bola Branca, o defesa do Lyon dá luz verde a Rosier no Sporting.

"Seria uma boa contratação. É um bom jogador: técnico, com carácter e que, mesmo nos maus momentos da equipa, tem demonstrado que sabe o que faz", descreve Marçal, para quem o jogador francês "tem bastantes hipóteses de dar certo em Portugal".



Rosier é internacional sub-21 por França. Na época que agora finda, realizou 19 jogos e ajudou o Dijon a manter-se na Ligue 1.



Marçal sonha com regresso a Portugal



Nesta entrevista a Bola Branca, e no plano pessoal, o lateral brasileiro, ex-Benfica e Nacional, revela que "tem mais dois anos de contrato" com os franceses, mas "pretende voltar a Portugal", um país que sente como a sua "segunda casa".

Antes de terminar, Fernando Marçal lamenta a descida de divisão dos nacionalistas.

"Fico triste pela descida. É um clube do qual gosto muito. Espero que possa subir na próxima temporada e, depois, voltar à Europa. É esse o lugar do Nacional", conclui.