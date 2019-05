México. 23 peregrinos morrem num acidente com autocarro em chamas

Pelo menos 23 pessoas morreram num acidente de autocarro no México, na quarta-feira à noite (hora de Lisboa), em plena autoestrada. De acordo com as agências internacionais, ainda não são certas as circunstâncias do acidente que envolveu um camião de mercadorias e o autocarro de passageiros.

O autocarro capotou e acabou por incendiar-se. Há registo ainda de cerca de 30 feridos.

Os passageiros da viatura eram peregrinos da arquidiocese de Tuxtla Gutiérrez, no estado de Chiapas, localizado no sul do país. O grupo estava de regresso a casa, depois de uma peregrinação à Basílica de Nossa Senhora da Guadalupe, na Cidade do México.

Segundo a imprensa internacional, pelo menos duas das vítimas mortais encontravam-se no camião de mercadorias.