Rafael Leão diz que a seleção já "provou a sua qualidade a todo o mundo"

Rafael Leão, ponta-de-lança da seleção sub-20, diz que a equipa continua confiante no Campeonato do Mundo, apesar da derrota na segunda jornada da fase de grupos, contra a Argentina, por 2-0. Leão apela a uma maior tranquilidade na equipa.

"Estamos confiantes na nossa qualidade. Já provamos a todo o mundo o que valemos e não precisamos de entrar nervosos. Queremos mostrar o nosso futebol e fazer tudo para estar na próxima fase", disse, aos jornalistas.

O avançado de 19 anos, que trocou o Sporting pelo Lille no início da última temporada, esteve em bom plano na estreia no estrangeiro, com oito golos na Ligue 1. Leão apontou um golo no último amigável antes do Mundial, mas ainda não se estreou a marcar na fase final.

"Pessoalmente, tenho o sonho de marcar num Mundial, numa grande competição, mas estou tranquilo, as coisas vão aparecer", rematou.

O último jogo na fase de grupos está marcado para esta sexta-feira, contra a África do Sul. Portugal precisa de vencer para assegurar a qualificação direta para os oitavos de final.