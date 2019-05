Hélio Sousa estranha pouca eficácia no Mundial

Hélio Sousa, selecionador sub-20 português, não reconhece a pouca eficácia que a sua equipa está a demonstrar no Mundial sub-20. Em declarações aos jornalistas, na Polónia, o técnico admite o mau momento em frente à baliza.

"Em alguns jogos não estamos a ser tão competentes. Estamos com algum défice nesse capítulo, mas temos todas as condições e uma equipa capaz de criar situações de golo, e jogadores capazes de as finalizar. Temos de voltar a ser mais eficazes", começou por dizer.

Em duas partidas disputadas, Portugal marcou apenas um golo, contra a Coreia do Sul, e sofreu dois, contra a Argentina. Hélio admite que não se recorda do último jogo em que a equipa não marcou, após a derrota por 2-0 contra a seleção argentina.

"É raro um jogo desta geração que fique a zero. Nos últimos tempos não me lembro de nenhum, talvez um amigável contra a Holanda. Fizemos 17 golos no último Europeu, em cinco jogos, e no anterior foram 15. Normalmente somos eficazes", rematou