“E se não conseguirmos?” Um musical para ensinar miúdos (e graúdos) a acreditar nos sonhos

A amizade surge, então, com três formigas (uma que é capitão do exército, uma outra brasileira e ainda uma francesa, sempre muito entusiasmada com a sua “baguete!!”) e um bicho-de-conta. É com esta equipa, a que se junta um agricultor e as suas galinhas, que José consegue concretizar o seu sonho.

Mas porquê 10h41? Porque, na cidade da Alegria, os adultos são macambúzios e chatos. Só pensam no trabalho e não sabem brincar. Se dormissem até mais tarde, talvez ficassem mais bem dispostos. E é assim que surge a ideia do suspiro gigante, colocado no cimo do monte mais alto da cidade.

Em palco, a Companhia da Esquina dá vida às personagens. Paulo Vintém é José e a história decorre com muito ritmo, boa disposição e numa linguagem acessível a qualquer criança. O acompanhamento musical é feito também em palco, com uma flauta transversal, uma viola e um violoncelo.

“José, o Menino do Suspiro” é o nome deste musical, uma adaptação do livro com o mesmo nome que, assim que foi lançado, passou a integrar o Plano Nacional de Leitura.

As escolas aderiram e encheram o Teatro Villaret no primeiro dia em que “José, o Menino do Suspiro” subiu ao palco. O musical está a ser apresentado até dia 31, sexta-feira, a grupos escolares e será aberto ao público em geral este sábado, 1 de junho, no Dia Mundial da Criança.

Para tal contribuiu Amílcar Santos, diretor do Agrupamento de Escolas da Laranjeiras, em Lisboa. Numa altura em que estão na ordem do dia "os valores ligados à cidadania, à participação das crianças na vida da sociedade de modo interventivo, criativo e responsável”, explica, “contactei alguns diretores de escolas no sentido de lhes apresentar este projeto”.

Amílcar Santos conheceu Natasha Summer Ferreira na altura em que o livro entrou no Plano Nacional de Leitura. Os ideais ali inscritos levaram este diretor de agrupamento a aderir “pessoalmente” ao projeto – e, afinal, àquele que é o sonho da autora: partilhar o “Menino do Suspiro” com o maior número de pessoas.

“A mensagem grande é: nunca desanimem, avancem, concretizem os vossos sonhos, preparem-se para eles – a receita do suspiro representa a preparação: temos de estar preparados para concretizar as coisas, não podem ser totalmente no ar e aqui não são no ar, são com a ajuda de uma comunidade, dos amigos, que impulsionam o José e nos ajudam a ter sucesso na concretização daquilo com que sonhamos”, sublinha, em declarações à Renascença.

“A Natasha é uma lutadora. Contactou sem descanso as pessoas, apresentou com grande ânimo o projeto, nunca desistiu, mesmo em momentos de alguma dificuldade, e conseguiu, agora também ela, concretizar este sonho com as crianças. E agora o projeto já é delas”, conclui Amílcar Santos.