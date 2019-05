Ricardo troca o Famalicão pelo Feirense

O Feirense anunciou a contratação do experiente defesa-central Ricardo, proveniente do Famalicão.

Depois de ter conseguido a subida de divisão com o clube famalicense, temporada em que jogou em 32 dos 34 jogos do campeonato, Ricardo, de 38 anos, vai manter-se na II Liga, no recém-despromovido Feirense.

Ricardo conta com um longo currículo no futebol português, com mais de 250 jogos disputados na I Liga. Representou o Freamunde, Beira-Mar, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães, Shandong Luneng, da China, e Paços de Ferreira.

O internacional cabo-verdiano é o segundo reforço do Feirense para a II Liga, depois de N'Sor, ponta-de-lança.