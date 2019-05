Armando Vara vai ser ouvido na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos

Está marcada para daqui a duas semanas, para o dia 14 de junho, a audição de Armando Vara, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, na comissão parlamentar de inquérito ao banco público.

A informação foi avançada esta quinta-feira pelo presidente daquela comissão. A audição de Vara, atualmente a cumprir pena de prisão em Évora por tráfico de influências no âmbito do processo Face Oculta, terá início às 14h30 desse dia.

Armando Vara foi administrador da CGD durante a presidência de Carlos Santos Ferreira, com ambos a passarem mais tarde para o Banco Comercial Português (BCP).

Para além de ter sido condenado no âmbito do Face Oculta, o também ex-ministro Adjunto e da Juventude e Desporto no Governo de António Guterres é ainda arguido no caso Operação Marquês.

Antes, a 11 de junho, estão agendadas as audições de António Vieira Monteiro, ex-administrador da CGD, e de Filipe Pinhal, ex-administrador do BCP.

O ex-ministro das Finanças do Governo de José Sócrates, Teixeira dos Santos, vai ser ouvido quatro dias depois de Vara, a 18 de junho.

Há ainda dois nomes que vão regressar à Comissão de inquérito: Fernando Faria de Oliveira, ex presidente da CGD, volta no mesmo dia que Teixeira dos Santos, e José Pedro Cabral dos Santos, antigo responsável pela área das grandes empresas, no dia 17.

Por escrito, vão responder o antigo primeiro-ministro José Sócrates e Almerindo Marques, ex-administrador da CGD, João Salgueiro (presidente do banco público entre 1996 e 2000) e a comissão de ética do Banco de Portugal.