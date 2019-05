Osaka e Thiem na 3.ª ronda de Roland Garros

Naomi Osaka, líder do "ranking" feminino, e Dominic Thiem, número da classificação masculina, ganharam, esta quinta-feira, e estão na 3.ª ronda de Roland Garros.

A tenista japonesa esteve quase três horas em campo para derrotar Victoria Azarenka, antigo número um do mundo, agora na posição 43. Osaka venceu, em três sets, por 4-6, 7-5 e 6-3, e na próxima ronda vai defrontar Katerina Siniakova. A checa, 42 do mundo, protagonizou uma das surpresas da manhã, ao eliminar a grega Maria Sakkari (30).

No quadro feminino, destaque, ainda, para a eliminação da número 11 do mundo, a bielorrusa Aryna Sabalenka. Perdeu com a jovem norte-americana, de 17 anos, Amanda Anisimova (51). Ashleigh Barty., oitava do mundo, segue em frente, ao contrário de Wang, cabeça-de-série número 16 que ficou pelo caminho.

Thiem marca encontro com finalista do Estoril Open

Dominic Thiem, número quatro do "ranking" ATP, venceu Alexander Bublik (91) e também está na 3.ª ronda do Grand Slam francês. O tenista austríaco não teve um jogo fácil diante do cazaque. Venceu, em quatro sets, por 6-3, 6-7, 6-3 e 7-4. Na próxima ronda vai defrontar o uruguaio Pablo Cuevas.

O finalista vencido do Estoril Open, 47 do mundo, beneficiou da desistência de Kyle Edmund (30) para garantir o apuramento. Cuevas bateu vencia o terceiro set, por 2-1, depois de ter ganho os dois primeirs, por 7-6 e 6-3, quando o britânico abandonou.

Nos outros encontros da manhã do quadro masculino, houve mais dois cabeças-de-série que ficaram pelo caminho: Diego Schwarztman (20) e Gilles Simon (33). Num duelo de argentinos, Leonard Mayer (68), que fez dupla com João Sousa na variante de pares, bateu Schwartzman. Simon perdeu com o italiano Salvatore Caruso (147).