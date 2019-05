Mourinho antecipa duelo de titãs na final da Liga dos Campeões

José Mourinho não consegue definir um favorito para a final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Tottenham. Em entrevista à Eleven Sports, o treinador português destaca a forma como as duas equipas chegaram à final da prova.

"Digo sempre que a equipa que teve alguma coisa de extraordinário no caminho até à final, é a equipa que chega na frente, mas desta vez chegaram as duas de forma absolutamente incrível. São dois titãs completamentemente convencidos que vão destruir o adversário. Tem tudo para ser uma final entre duas equipas convencidas que vão vencer a taça", começa por dizer.

O Liverpool chegou à final com uma vitória por 4-0, contra o Barcelona, em casa, depois de ter perdido por 3-0, na primeira mão, em Camp Nou. Já o Tottenham perdeu a primeira mão da meia-final, em casa, contra o Ajax, por 1-0. A equipa inglesa perdia também a segunda mão por 2-0, ao intervalo, em Amesterdão, e um "hat-trick" de Lucas Moura, com um golo nos descontos, colocou os "spurs" na final.

Mourinho foi também convidado a eleger um jogador-chave em cada uma das equipas. "Nesta última fase de crescimento do Liverpool, escolheria do Van Dijk. No Tottenha, o Eriksen, até porque chegaram à final sem o Harry Kane".

O Liverpool-Tottenham está marcado para sábado, às 20h00, no Wanda Metropolitano, em Madrid.