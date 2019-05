Brahimi e Halliche convocados para a Taça das Nações Africanas

Yacine Brahimi, do FC Porto, e Rafik Halliche, do Moreirense, receberam chamada do selecionador argelino para a fase final da Taça das Nações Africanas (CAN), que se realiza no Egito, entre 21 de junho e 19 de julho. Aos dois representantes do futebol nacional junta-se, ainda, Slimani, antigo avanaçdo do Sporting, que esta época jogou no Fenerbahçe, por empréstimo do Leicester City.

A grande estrela da companhia é Mahrez, avançado do Manchester City. Djamel Belmadi chamou, ainda, Boudaoui, jogador do Paradou, equipa argelina treinada pelo português Francisco Chaló.

Lista de convocados

Guarda-redes: Rais M'Bolhi (Al Ettifaq), Azzedine Doukha (Al Raed), Alexandre Oukidja (FC Metz);

Defesas: Aissa Mandi (Betis), Mehdi Zeffane (Rennes), Bensebaini (Rennes), Halliche (Moreirense), Mehdi Tahrat (Lens), Djamel Benlamri (Shabab), Youcef Atal (Nice) e Mohamed Fares (SPAL);

Médios: Belkebla (Brest), Bennacer (Empoli), Mehbi Abeid (Dijon), Feghouli (Galatasaray), Guedioura (Nottingham Forest) e Hichem Boudaoui (Paradou AC);

Avançados : Ounas (Nápoles), Riyad Mahrez (Manchester City), Slimani (Fenerbahçe), Brahimi (FC Porto), Bounedjah (Al Sadd) e Youcef Belaili (Espérance Tunes).