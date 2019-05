Benfica renova com lateral da formação

O Benfica anunciou a renovação de contrato com Tomás Tavares, lateral de apenas 18 anos.

Tomás Tavares, que pode desempenhar a posição nos dois lados da defesa, já se estreou pela equipa B das águias, com duas partidas disputadas. De resto, Tomás foi alternando entre a equipa de juniores e sub-23.

"Encaro esta renovação com grande responsabilidade, levo aqui um grande símbolo ao peito. É sempre com grande motivação que encaro cada dia que aqui venho para treinar e para jogar. Estou muito orgulhoso do meu percurso", disse, em declarações reproduzidas no site do clube.



Tavares soma ainda 27 internacionalizações nos diferentes escalões da seleção portuguesa. É presença regular nos sub-19 e vai disputar o Torneio de Toulon, este verão.