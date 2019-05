Vítor Baía acredita que Portugal vai vencer a Liga das Nações

Portugal é "favorito" a ganhar a Liga das Nações. A opinião é expressa pelo antigo internacional português e embaixador da competição, Vítor Baía, em entrevista exclusiva à Renascença.

Portugal joga quarta-feira frente à Suiça, no Estádio do Dragão, a primeira meia-final da Liga das Nações e Baía lembra que o "fator casa" pode ser determinante.

"Nós queremos ficar na história como a primeira selecção a vencê-la [Liga das Nações]. Não vai ser fácil, nós temos essa noção, as outras seleções também têm grande qualidade, mas há aqui uma percentagem de favoritismo a nosso favor pelo facto de jogarmos em casa. O 12.º jogador vai ter um papel importantíssimo no desfecho dessa competição", justifica, considerando que a seleção estará à altura.

"Temos um grupo muito equilibrado, entre juventude e jogadores com mais experiência, e um grande treinador. A renovação tem sido feita de uma forma sustentável, isso também é muito importante, sem grandes alaridos, sem grandes barulhos e este é o caminho. Depois também tem a ver com nosso selecionador que é uma pessoa calma, tranquila e ponderada. E o caminho é este", reforça.

"Seja bem vindo, senhor capitão"

Do coletivo para o particular, o ex-guarda-redes luso, de 49 anos, vê um grupo "motivado" para voltar a fazer história sob o comando do estreante Ronaldo. CR7 vai jogar pela primeira vez nesta prova, depois de não ter participado na fase de qualificação.

"O melhor jogador do mundo está de volta, é a estreia também do Cristiano na Liga das Nações, o que é algo também motivante para ele. E como capitão, tenho certeza absoluta que quer levar Portugal, e os seus colegas, a conseguir mais um feito importantíssimo para o futebol português", destaca, nestas declarações a Bola Branca.

Baía observa que "se nota um excelente ambiente e os jogadores já estão a começar a entrar nesta dinâmica". "Estão confiante e eles têm a ambição de poder vencer", adianta, defendendo que o fim da época não pode significar relaxamento.

"Defender as cores de Portugal é obrigatoriamente uma motivação e estes jogadores sabem que têm agora também a possibilidade de marcar, mais uma vez, o seu percurso na seleção nacional, com uma conquista importante. E ao saberem isso, não há maior motivação. Nós tentámos, a denominada 'geração de ouro' tentou, mas infelizmente não foi possível. Podemos apontar uma ou outro motivo, mas também não é o momento para isso, para que não tenhamos conseguido materializar a nossa qualidade. Estes jovens, esta geração, já conseguiu um feito importante que foi o primeiro título internacional e têm agora a oportunidade também de consolidar isso mesmo. E vencer uma segunda grande competição europeia", sublinha.

Baía pede "respeito" pela Suiça

A estreia portuguesa na "final four" da Liga das Nações acontecerá contra a Suiça, antes de um eventual embate para decidir o troféu diante de Inglaterra ou Holanda. Vítor Baía alerta para o facto de o selecionador helvético já nos ter dado "amargos de boca".

"Há que respeitar [a Suíça]. No último apuramento para o Mundial calhou-nos a Suíça e foi a primeira derrota pós Campeonato da Europa de França. A Suíça venceu-nos com todo mérito e com uma grande capacidade de superação, de sacrifício, com qualidade. Portanto, essa é a imagem desta equipa suíça. Uma equipa que não vira a cara à luta, tem bons jogadores, é muito física. E esse aviso já foi dado realmente nesse apuramento. É uma equipa com um bom treinador também, com jogadores que nós conhecemos bem, entre os quais o Seferovic que joga no campeonato português. Não é um dado assumido que Portugal irá vencer, terá de o demonstrar", adverte, apelando, por fim, à presença de adeptos no estádio.

"Gozem a praia durante o dia e ao "finalzinho" da tarde venham ao Estádio do Dragão apoiar a selecção portuguesa. Porque vai ser realmente um fim de tarde maravilhoso", termina.