Rui Vitória desligou-se do 37. "Saboroso foi ser campeão na Arábia Saudita"

Rui Vitória está de volta a Portugal, com o título de campeão da Arábia Saudita e é essa conquista que destaca. O treinador começou a época no Benfica, terminou-a no Al Nassr, admite que ficou "feliz pelos amigos", mas o que salienta é o título conquistado pelos sauditas.

"Também participei [no título do Benfica], mas o que me deu muito prazer foi ser campeão da Arábia Saudita. Num fim-de-semana troquei de clube e era um risco enorme, mas entendi que ia experimentar outro campeonato. O que sei é que eu acabei por ser feliz, foi um título muito saboroso, fora do nosso país. Sou campeão da Arábia Saudita e isso é que me deixa satisfeito", diz Rui Vitória, em declarações aos jornalistas, no Aeroporto de Lisboa, à chegada para férias.

O treinador evitou comentar as palavras e o reconhecimento que lhe foram dirigidos por Luís Filipe Vieira, apesar de concordar que fez "um trabalho importante no Benfica". No entanto, salvaguarda, "por vezes temos de mudar de estrada para seguir o caminho que queremos".

Rui Vitória tem mais um ano de contrato com o Al Nassr e admitiu cumpri-lo, ainda que no futebol não esconda que nos seus planos está voltar, um dia, a trabalhar em Portugal.