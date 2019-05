Jogadora do Benfica estável depois de perder consciência em campo

Ana Alice, jogadora de futebol do Benfica, passou a noite no hospital, depois de ter sofrido um episódio de perda de consciência, no jogo com o Estoril B, em que as encarnadas garantiram a subida à 1.ª divisão, mas está estável.

Numa nota publicada nas redes sociais, o Benfica informa que a atleta brasileira está sob monitorização no Hospital da Luz.

Ana Alice, de 30 anos, integrou o plantel encarnado, no ano de criação da equipa feminina, depois de ter estado duas época em Israel, no Kiryat Gat.