Robben quer continuar a jogar

Arjen Robben sublinha que não pretende antecipar a reforma e, em declarações à revista holandesa "Voetbal International", garante que vai continuar a jogar. Em fim de contrato com o Bayern, o jogador, de 35 anos, já foi associado ao Benfica e apresenta as opções que tem em mente.

"Poderei optar por uma aventura no Japão ou nos Estados Unidos, mas jogar noutro grande clube europeu ou voltar à Holanda também são opções", esclarece, colocando um ponto final nos rumores que apontavam para o fim da carreira.

Robben esteve dez anos no Bayern Munique, depois de ter estado duas épocas no Real Madrid, três no Chelse, duas no PSV e duas no Groningen.