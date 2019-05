Tanak é o mais rápido no primeiro aquecimento para o Rali de Portugal

Ott Tanak foi o mais rápido "shakedown" do Rali de Portugal, na primeira passagem pelo traçado de Baltar, esta quinta-feira. O piloto da Toyota fez os 4,6 km, em 3'02.7 O seu companheiro de equipa, Kris Meeke, ficou em segundo, a 0.2 segundos.

Mas tanto Tanak, como Meeke, sabem bem que a rapidez não basta e têm de ser consistentes a partir do momento em que o rali começar, na sexta-feira. Os dois pilotos abandonaram a prova no ano passado. Tanak liderava a prova, quando bateu numa pedra e foi obrigado a desistir. Meeke, vencedor do Rali de Portugal em 2016, sofreu um aparatoso acidente e a Citroen, na sequência de vários abanonos, terminou a ligação com o piloto britânico.

Os Toyota apresentaram bom andamento, com Latvala a fazer o quarto tempo, com mais 1.5 segundos do que Tanak. Em terceiro ficou Elfyn Evans, em Ford, a 1.4. O líder do Mundial de Pilotos, Sebasien Ogier, em Citroen, não foi além do nono tempo, a 4.1 segundos de Tanak. Neuville, também na luta pelo campeonato, foi o melhor dos Hyundai, no quinto posto, com mais 1.9 segundos do que o estónio.

A marca sul-coreana optou por Loeb, no lugar de Mikkelsen, em Portugal, e o antigo campeão do mundo foi cauteloso na abordagem ao traçado de Baltar. O francês foi 11.º, com mais 6.5 segundos do que o mais rápido.

Rali de Portugal

Horário

30 de Maio, Quinta-Feira

Paredes (4,60 km)

08:00/11:30 Shakedown (Pilotos P1)

09:30/11:30 Shakedown (Pilotos P2 & P3)

11:30/13:30 Shakedown (Outros pilotos)

12:15 Meet The Crews, Parque de Assistência, Exponor

19:00 Cerimónia de Partida Porta Férrea, Coimbra

31 de Maio, Sexta-Feira

08:30 Partida Secção 1/Porta Férrea, Coimbra

09:48 SS1 Lousã 1 (12,35 km)

10:32 SS2 Góis 1 (18,78 km)

11:20 SS3 Arganil 1 (14,62 km)

13:51 SS4 Lousã 2 (12,35 km)

14:35 SS5 Góis 2 (18,78 km)

15:23 SS6 Arganil 2 (14,62 km)

19:03 SSS7 Lousada (3,36 km)

1 de Junho, Sábado

08:38 SS8 Vieira do Minho 1 (20,53 km)

09:31 SS9 Cabeceiras de Basto 1 (22,22 km)

10:47 SS10 Amarante 1 (37,60 km)

15:08 SS11 Vieira do Minho 2 (20,53 km)

16:01 SS12 Cabeceiras de Basto 2 (22,22 km)

17:17 SS13 Amarante 2 (37,60 km)

2 de Junho, Domingo

08:25 SS16 Montim 1 (8,64 km)

09:08 SS17 Fafe 1 (11,18 km)

09:49 SS18 Luílhas (11,89 km)

10:35 SS19 Montim 2 (8,64 km)

12:08 SS2 Fafe 2 – Power Stage (11,18 km)

15:45 Cerimónia de Pódio Matosinhos