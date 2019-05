Livraria Lello compra o Teatro Sá da Bandeira

O Teatro Sá da Bandeira, no Porto, foi comprado esta quinta-feira por 3,5 milhões de euros pela Livraria Lello, loja situada na Rua das Carmelitas, no Porto. A venda em hasta pública foi aprovada pela Câmara do Porto a 26 de março.

A notícia avançada no site do "Jornal de Notícias" (JN) refere que valor base de licitação eram 2,19 milhões de euros.

Um processo de classificação desencadeado pela Câmara do Porto junto da Direção-Geral do Património Cultural atribuiu ao imóvel a distinção de Entidade de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local, condições que obrigam a que o Teatro Sá da Bandeira seja usado exclusivamente como sala de espetáculos. "Garantimos a salvaguarda patrimonial de um equipamento que para nós tem muito interesse histórico e cultural, mas que não tem de ser da Câmara do Porto", afirmou Rui Moreira em declarações ao JN em finais de março.

A Câmara do Porto considera que, ao tomar esta decisão, atua conforme o previsto na lei no que diz respeito ao exercício do direito de preferência. "Não é nossa vocação ser barriga de aluguer do teatro comercial", referiu Rui Moreira.

O processo de classificação do Teatro Sá da Bandeira foi publicado em Diário da República dia 2 de maio e determinou a proteção do imóvel e a criação de uma zona geral de proteção nos 50 metros em seu redor.

Ainda segundo o jornal, a aquisição do edifício mantém em vigor todos os direitos inerentes aos contratos de arrendamento que ali existiam.