Athos Costa reforça equipa de voleibol do Sporting

Athos Costa é reforço para a equipa de voleibol do Sporting. O central brasileiro, de 30 anos, de 2,05 metros, chega "ansioso por poder ver o pavilhão cheio" e diz aos adeptos que "vão ficar muito felizes com o que vão ver dentro da quadra". "O Sporting está a montar uma bela equipa", acrescenta sobre a equipa que será treinada por Gersinho, em declarações publicadas pelo site do Sporting.

Athos Costa vai estrear-se no voleibol português, depois de passar por Brasil, Egito, Grécia e Itália.