Piccini avaliado para suceder a Cancelo na Juventus

Cristiano Piccini, antigo lateral-direito do Sporting, atualmente no Valência, é o jogador que a Juventus pretende para suceder a João Cancelo, de saída para o Manchester City, de acordo com a imprensa italiana. O jornal "Tuttosport" avança o nome de Piccini como o desejado, caso a Juve ataque o mercado. Os campeões italianos poderão, por outro lado, optar por uma solução interna, recuando Cuadrado para lateral, ficaria a concorrer com De Sciglio.

Cancelo foi contratado pela Juventus no início desta época, por uma verba a rondar os 40 milhões de euros. O Manchester City, segundo as notícias avançadas em Itália, vai pagar 60 milhões pelo internacional português.