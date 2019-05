Niang continua no Rennes e não volta ao Torino

O Rennes anunciou que ativou a cláusula de compra para manter M'Baye Niang no clube, em definitivo, num contrato válido até 2023.

O avançado foi o melhor marcador da equipa esta temporada, com 14 golos em 44 jogos disputados. Niang esteve emprestado esta temporada pelo Torino, onde fez 29 jogos na última época.

Com 24 anos, o Niang conta já com o longo percurso no futebol europeu. Passou pelo Caen, AC Milan, Montpellier, Génova, Watford e Torino. Niang, em declarações reproduzidas nos meios oficiais do Rennes, mostrou-se satisfeito pela continuidade.

"Já tinha expressado o meu desejo de continuar há várias semanas e sabia que a vontade era recíproca. Sinto-me bem aqui, a temporada foi muito boa. O Rennes é um clube ambicioso e estou feliz por continuar neste projeto", disse.

O Rennes chegou, esta época, aos oitavos de final da Liga Europa, fase em que caiu para o Arsenal, finalista vencido. O clube terminou a época em 10º lugar, mas venceu a Taça de França, que dará nova presença na Liga Europa, na próxima época.