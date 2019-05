João Moutinho teme qualidade coletiva e individual da Suíça

João Moutinho alerta para a qualidade da Suíça, adversário da seleção portuguesa na meia-final da Liga das Nações. O experiente médio destaca a qualidade coletiva e individual da equipa helvética, mas quer vencer a partida.

"Já temos alguma experiência de jogar contra eles, foram dois jogos recentemente. Têm capacidade individual e coletiva para causar problemas a todas as equipas, e é por isso que estão aqui. Temos de estar cientes, têm bons jogadores, mas temos de nos focar em nós próprios, e impor o nosso jogo", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Moutinho chega à seleção do Wolverhampton, da Premier League, onde o campeonato terminou há mais de duas semanas. O médio diz que foi cumprido um plano de treino para evitar quebras físicas.

"Não estivemos estas duas semanas sem treinar. Tanto tempo parado depois não daria para estar na melhor forma. Cumprimos um plano de trabalho para chegar aqui numa situação normal, como se não tivesse acabado o campeonato. Nada mudou, estamos bem fisicamente", diz.

A titularidade foi tema abordado, com a competição de jogadores como Rúben Neves, Pizzi e Bruno Fernandes. Moutinho deixa as decisões para Fernando Santos, e fala num lote extenso de jogadores que podem ser chamados à seleção, para o meio-campo.

"Todos os que aqui estão queremos dar o contributo para ajudar. Ele é que escolhe quem acha melhor para cada jogo. As convocatórias têm a ver com as épocas desportivas. Alguns têm estado bem, mas não têm jogado tão regularmente. É difícil estar na seleção, o lote é muito grande e, por vezes, alguns ficam de fora.

Elogios a Félix e o recorde de internacionalizações

Moutinho foi também questionado sobre João Félix que, a par de Diogo Jota, pode fazer a sua primeira internacionalização. O médio elogia a capacidade do jovem avançado do Benfica.

"Já não é a primeira vez que cá está. Recebemos o João da mesma forma, é um excelente jogador, e tem demonstrado ao longo da época a sua qualidade. É mais um para ajudar, como os outros. Tem trabalhado da melhor forma. Não é fácil estar na seleção, todos queremos estar, e ele também", explica.

João Moutinho é o terceiro jogador com mais internacionalizações pela seleção, com 114. O médio está apenas a 13 de Luís Figo no segundo lugar, mas diz que não vive obcecado com o recorede.

"Desde que aqui esteja, isso pode ser uma possibilidade, mas não olho muito para isso. É um orgulho todos os jogos que fiz na seleção, e poder continuar a jogar competições tão importantes. Tento fazer o melhor no clube, e na seleção ajudar a atingir os objetivos. Foco-me mais nisso do que na quantidade de jogos que já fiz", diz.

Portugal defronta a Suíça na próxima quarta-feira, dia 5 de junho, na meia-final da Liga das Nações, no Estádio do Dragão.