O Benfica desmente interesse em Dani Olmo, médio criativo do Dínamo de Zagreb com que o "Record" faz manchete, esta quinta-feira. Numa nota publicada no site, os campeões nacionais informam que a notícia "não tem qualquer fundamento".

"Desconhecemos as motivações e origem desta notícia falsa e, pior, sustentada com pormenores de destaque referindo eventuais apreciações totalmente fantasiosas", escrevem os encarnados.



Dani Olmo, de 21 anos, é espanhol, mas está na Croácia desde 2014. Fez todo o percurso desde os juvenis até aos serniores. Olmo tem contrato até 2021 com o Dínamo de Zagreb. Esta época fez 44 jogos e marcou 12 golos.