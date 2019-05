Inter de Milão confirma saída de Spalletti

O Inter de Milão anunciou a saída do treinador Luciano Spalletti. Numa breve nota no site oficial, o clube italiano agradeceu o trabalho do técnico.

"Luciano Spalletti não continuará a ser o treinador do Inter de Milão. O clube agradece a Spalletti pelo trabalho realizado e pela jornada em conjunto", pode ler-se.

O treinador italiano de 60 anos deixa o clube "nerazzuri", depois de dois anos em que garantiu a presença na Liga dos Campeões, com o quarto lugar nas duas temporadas.

Em Itália garantem que Antonio Conte será o sucessor. O jornal "Gazzetta dello Sport" diz mesmo que o treinador já assinou, por três temporadas, com um salário anual a rondar os nove milhões de euros.

Conte, de 49 anos, não treinou na última temporada, depois de duas épocas no Chelsea, em que venceu uma Premier League e uma FA Cup. Antes, passou pela seleção italiana, e três épocas na Juventus.

O Inter aposta num treinador que já venceu três vezes a Serie A e duas Supertaças, numa tentativa de volta a lutar pelo campeonato, que foge desde 2009/10, com José Mourinho.

[Atualizado às 9h55]