O jornal "O Jogo" garante que Mangala tem acordo com o FC Porto para reforçar o clube na próxima época, dependente de exames médicos que o jogador terá de realizar para confirmar o seu regresso ao Dragão.

A questão clínica será bem avaliada pelos portistas, tendo em conta que o central francês vem de duas épocas com muitos problemas físicos. Esta temporada não jogou pela equipa principal do Manchester City e fez, apenas, cinco jogos pelos sub-23.

Transferido, em 2014, por 40 milhões para o City, o jogador, de acordo com a notícia do jornal "O Jogo", voltará a custo zero. Mangala tem mais um ano de contrato com os ingleses e deverá acertar a desvinculação com o clube. Tudo dependente dos exames médicos.