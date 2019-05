Mangala com acordo e o encanto de Dani Olmo

"Mangala já tem acordo", garante "O Jogo" na notícia de maior peso na seção desportivas nas bancas, esta quinta-feira. Regresso do central francês ao FC Porto está dependente de uma decisão médica nos próximos dias.

O "Record" faz manchete com um rumor de mercado: "Dani Olmo encanta". Criativo do Dínamo de Zagreb encheu as medidas a Bruno Lage e Rui Costa. O espanhol interessa ao Benfica. O jogador esteve em destaque na Liga Europa diante das águias. Já Cilessen, que foi dado como certo na Luz, prefere uma liga de topo, informa o jornal.

"A Bola" concentra atenção na seleção nacional: "A nova dupla de Portugal". João Félix tem estreia à vista na seleção ao lado de Ronaldo.

Em entrevista ao jornal "O Jogo", Renan, herói do Sporting na final da Taça de Portugal, explica sucesso dos leões no desempate por penáltis: "Sabia para onde o Fernando ia chutar". O guarda-redes considera que "faltou um plantel maior" ao Sporting para ser campeão.

O "Record" anuncia que Eduardo, do Belenenses SAD, já sabe que será leão. O título de juniores conquistado pelo FC Porto também está em destaque nas primeiras páginas dos três desportivos.