Naufrágio em Budapeste. Esperança de encontrar sobreviventes "é mínima"

Continuam as buscas para encontrar as 21 pessoas desaparecidas na sequência de um naufrágio no rio Danúbio, em Budapeste. As autoridades admitem, contudo, que as possibilidade de encontrar alguém com vida “são mínimas”.

“Não é só por causa da temperatura da água, mas pelas fortes correntes, pelo nevoeiro à superfície, bem como pelas roupas que vestiam as pessoas quando caíram ao rio”, disse o porta-voz do serviço húngaro de ambulâncias à televisão estatal.

Esta manhã, as autoridades confirmaram sete vítimas mortais, todas sul-coreanas. Em declarações aos jornalistas, a polícia húngara diz que não é possível confirmar se ainda estão pessoas presas no barco.

O naufrágio ocorreu quando um barco, que transportava 33 sul-coreanos e dois tripulantes húngaros, colidiu com um outro barco turístico no rio, junto ao parlamento da Hungria.