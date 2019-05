Igreja em Bilbao vai ser transformada em bazar chinês

De acordo com o jornal espanhol El País , os elementos religiosos estão a ser retirados do edifício e recolocados noutro local de culto. Quando esse processo terminar, os novos proprietários vão transformar a igreja num bazar chinês.

Depois de 47 anos de serviços paroquiais, a Igreja de Cristo Rei gerava prejuízos incomportáveis para a diocese - sobretudo dívidas resultantes de obras no edifício - e foi vendida a empresários chineses. O valor do negócio não foi tornado público.

O bispo de Bilbao, Mario Iceta, lamenta este encerramento, fruto da falta de vocações sacerdotais e do decréscimo do número de fiéis. Em declarações ao El País, o bispo salienta que esses dois factores combinados “obrigam a redimensionar” a estrutura atual da diocese.

“Abrir a porta de uma igreja em Bilbao custa 30 euros por dia”, diz o bispo. A diocese de Bilbao, com um orçamento anual de 33 milhões de euros, é financiada em 87% com donativos dos fiéis.

“Não recebemos nada do orçamento do Estado”, grande o monsenhor Inceta, adiantando que as indulgências não chegam para manter as 296 paróquias.