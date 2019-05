Netanyahu não consegue formar governo e Israel regressa às urnas já em setembro

O tempo escasseava e o desfecho tornava-se, a cada hora, mais previsível. Pese embora o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, reeleito no passado dia 9 de abril, tenha prometido "tudo fazer” para que o país não voltasse já às urnas – seria a primeira vez na história israelita que se realizariam eleições antecipadas num intervalo tão curto de tempo tão curto devido à falta de consenso para governar –, a verdade é que o Presidente israelita, Reuven Rivlin, avisou-o de que se não houvesse acordo até o dia terminar, iniciaria logo na manhã de quinta-feira consultas aos partidos e encarregaria outro líder, que não Netanyahu, da tarefa de formar novo executivo.

Não foi preciso. Enquanto Netanyahu tentava convencer outros partidos (oferecendo-lhes, por exemplo, pastas ministeriais importantes, mas sem aparente sucesso) a apoiarem o seu partido, o Likud, no Knesset (parlamento) os deputados votaram a dissolução do parlamento e a convocação legislativas antecipadas. Com 74 votos a favor e 45 contra, o parlamento caiu e os israelitas deverão agora estar de volta às urnas a 17 de setembro.

Ao contrário do que era de esperar, Benjamin Netanyahu falhou na formação de um Governo. E falhou porquê? Porque um dos principais aliados (e seu antigo ministro da Defesa) que tem, o ultranacionalista Avigdor Lieberman, líder do partido de extrema-direita Yisrael Beitenu, pretendia, em troca do apoio, que o serviço militar obrigatório passasse a ser igual para todos, ou seja, que acabasse a isenção concedida a estudantes seminaristas judeus ultraortodoxos.

O problema é que se Netanyahu cedesse à pretensão de Lieberman, perderia o apoio, logo à partida, de Yaakov Litzman, líder do Judaísmo Unido da Torah, um partido… ultraortodoxo, que se mostrou terminantemente contra o fim da isenção militar dos seminaristas.

Agora, caído o parlamento, não cai Netanyahu. O primeiro-ministro israelita, de 69 anos, pretende mesmo reconduzir-se num quinto mandato (superando David Ben Gurion em “longevidade” e tornando-se no líder que mais tempo ficou no cargo) e veio dizer que será novamente candidato em setembro. "Volto a candidatar-me. Vou fazer uma campanha inteligente e clara, que nos trará a vitória. Vamos ganhar, vamos ganhar e os cidadãos ficarão igualmente a ganhar", garantiu.