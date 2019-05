Naufrágio em Budapeste provoca sete mortos e vários desaparecidos

Um porta-voz húngaro disse à televisão estatal da Hungria que 14 pessoas foram retiradas da água. Sete morreram e as restantes estavam com sinais de hipotermia, mas estáveis.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul confirma que sete sul-coreanos morreram, sete foram resgatados com vida e 19 estão desaparecidos.

O barco naufragado colidiu com uma outra embarcação turística na proximidade do parlamento de Budapeste.

O naufrágio de um barco de turismo no Danúbio, na quarta-feira à noite, em Budapeste, provocou sete mortos e pelo menos 21 pessoas estão desaparecidas. Os números do acidente foram atualizados durante a madrugada pela polícia e pelos bombeiros.

Na altura do acidente, o rio encontrava-se a transbordar com correntes fortes devido às fortes chuvas que têm atingido Budapeste. Desconhecem-se, para já, as causas do acidente.

A circulação no Danúbio junto a Budapeste foi interrompida após o naufrágio.







[Notícia atualizada às 08h50]