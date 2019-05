Emery "orgulhoso dos jogadores e da época" do Arsenal apesar de falhar os objetivos

Unai Emery reconhece que, após o primeiro golo sofrido, o Arsenal custou erros que levaram à sentença a derrota na final da Liga Europa, diante do Chelsea, por 4-1.

Em declarações aos jornalistas, o treinador do Arsenal salientou que, na primeira parte, a sua equipa chegou "várias vezes à área" e devia ter sido mais eficaz. "A segunda parte foi totalmente diferente", assumiu.

"O Chelsea marcou, perdemos o controlo do jogo e cometemos alguns erros terríveis. Com a capacidade individual dos seus jogadores, o Chelsea marcou o segundo golo. Ficou mais difícil, mas continuámos a tentar, reduzimos e ainda criámos algumas oportunidades. O jogo ficou fechado com o quarto golo", referiu o técnico espanhol.

Apesar da derrota Emery ficou "orgulhoso dos jogadores e da época" que o Arsenal realizou. "Mas falhámos o objetivo de entrar na Liga dos Campeões. Vamos tentar melhorar no próximo ano e continuar o nosso caminho", garantiu.