Gonzalo Plata marca e ainda sonha com os "oitavos" do Mundial sub-20

Gonzalo Plata deu a vitória ao Equador, esta quarta-feira, na terceira e última jornada do Grupo B do Mundial sub-20, na Polónia.

O extremo do Sporting marcou o único golo da vitória, por 1-0, sobre o México, que já estava eliminado. Com este resultado, os sul-americanos garantiram o terceiro lugar do grupo (quatro pontos) e ficam à espera de saber se serão um dos quatro melhores classificados, para poderem seguir para os oitavos de final da prova.

No outro jogo do grupo, Itália e Japão empataram, sem golos, e garantiram o apuramento para a próxima fase, como primeiro (sete pontos) e segundo (cinco) classificados, respetivamente.

No grupo A, a Colômbia goleou o já eliminado Taiti, por 6-0, com um "hat-trick" de Hernandez, um "bis" de Sinisterra e outro golo de Caicedo e garantiu o apuramento, no segundo lugar do grupo, com seis pontos.

Em primeiro, com sete pontos, ficou o Senegal, que empatou, a zeros, com a Polónia. A seleção anfitriã ficou no terceiro lugar do grupo, com quatro pontos, mas já sabe que será um dos quatro melhores terceiros.