Benfica vence na consagração do FC Porto, mas o segundo lugar é do Sporting

O Benfica deslocou-se ao Dragão Caixa, esta quarta-feira, para derrotar o FC Porto, por 31-34, no entanto, falhou o segundo lugar. Isto porque o Sporting também venceu: foi frente ao Madeira SAD, por 27-24.

Na 10.ª e última jornada do campeonato, o FC Porto perdeu na consagração, mas nada se alterou. O Benfica termina com os mesmos pontos do Sporting, 60, mas os leões têm vantagem no confronto direto. Os dragões fecham a corrida no primeiro lugar, com 66 pontos.

Também esta noite, o Belenenses foi vencer ao reduto do Águas Santas, por 32-37.