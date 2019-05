Jorge Jesus desmente interesse do Flamengo

Jorge Jesus garante que não está em contacto com o Flamengo, para suceder a Abel Braga.

Em conversa, no WhatsApp, com um jornalista do canal brasileiro Sport TV, o treinador português desmentiu a notícia do "Globoesporte", que o apontara como o favorito para ser o novo treinador do "Mengão".

"É uma surpresa para mim. Honestamente, estou em Portugal e não tenho conhecimento de nada, pelo contrário. Estou a falar com vários clubes. Nada tem a ver com o clube que dizem, o Flamengo", atirou.

De acordo com o "Globoesporte", Abel Braga teria pedido para deixar o Flamengo e o preferido da direção do clube para a sucessão seria Jesus. A referida fonte garantia, até, que já havia negociações a decorrer.

Jesus está sem clube desde que deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita, em janeiro. O ex-treinador de Benfica e Sporting tem sido associado ao Vasco da Gama e outros clubes, mas ainda não voltou ao ativo.