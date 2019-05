Soflusa vai reduzir ligações entre Barreiro e Lisboa

A Soflusa vai reduzir o número de carreiras e alterar os horários das ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa, a partir de 8 de junho.



Na escala enviada pela administração da Transtejo/Soflusa à Comissão de Trabalhadores, a que Renascença teve acesso, é referido que o trabalho passa a ser assegurado por 16 tripulações, ou seja, menos um terço do que seria o serviço normal.

A Soflusa deveria ter 24 mestres, mas só 21 estão no ativo. Os restantes estão com baixa por doença.

Assim sendo, a Soflusa reduz de seis para três o número de barcos e de tripulações a fazer as ligações no Tejo, de manhã e à tarde.

A medida levou ao corte de carreiras e a novo ajuste nos horários, com intervalos maiores entre carreiras. A regra, em hora de ponta, passa a ser de 15 minutos ou mais de intervalo, quando até agora eram 10 minutos ou até cinco.

Segundo a fonte contactada pela Renascença, a administração da empresa terá garantido que com estas alterações o serviço será assegurado, o que não acontece, nomeadamente, desde 10 de maio, por falta de pessoal.

As alterações que deverão ser provisórias e vigorar até que sejam formados novos mestres.

Aos dias de semana, durante a hora de ponta, algumas ligações entre Barreiro - Lisboa vão deixar de existir. Entre as 7h00 e as 8h00 da manhã, as atuais sete ligações vão passar a quatro: 7h05, 7h20, 7h35 e 7h55, de acordo com a nova escala.

Entre as 8h00 e as 9h00, os atuais quatro barcos entre Barreiro e Lisboa passam a cinco: 8h10, 8h25, 8h45, 8h55 e 9h00.