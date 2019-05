Battaglia "referenciado", mas "fora das possibilidades" do Alavés

O Deportivo Alavés tem Rodrigo Battaglia "mais do que referenciado" mas não possui condições financeiras para contratar o médio argentino ao Sporting. A assunção é feita, a Bola Branca, pelo diretor desportivo do emblema basco.

O diário desportivo "Marca" avança, esta quarta-feira, que o Alavés definiu o internacional pela seleção das "pampas" como alvo prioritário para a próxima época mas Sergio Fernández demarca o clube de Vitoria de um eventual negócio com os leões. Battaglia tem contrato com o Sporting até ao verão de 2023, está "blindado" por uma cláusula de 60 milhões de euros e o seu valor de mercado ronda os 10 a 12 milhões.

"Rodrigo Battaglia está mais do que referenciado mas é um jogador que está fora das nossas possibilidades", começa por esclarecer o "homem forte" do futebol do Alavés, que finalizou a La Liga desta época no 11.º lugar.