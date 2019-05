Jorge Jesus apontado ao banco do Flamengo

Jorge Jesus pode vir a ser o novo treinador do Flamengo. O atual técnico do clube brasileiro, Abel Braga, está de saída e o português pode ser o sucessor, de acordo com o "Globoesporte".

De acordo com a referida publicação, a pressão externa, aliada às dúvidas internas, devido à irregularidade da equipa, esgotaram a paciência de Cláudio Braga, que terá pedido para deixar o Flamengo. O preferido da direção do clube é Jorge Jesus. O "Mengão" já terá mesmo iniciado contactos com o técnico português e confia que chegará a acordo.

Abel Braga regressou ao Flamengo no início de 2019 - nova época no Brasil -, após a passagem em 2004. Até ver, soma 19 vitórias, oito empates e cinco derrotas em 32 jogos e está no sexto lugar do campeonato.

Jorge Jesus, de 64 anos, está sem clube desde que deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita, em janeiro. Caso rume ao Flamengo, esta será a primeira aventura do ex-treinador de Benfica e Sporting no Brasil e a segunda fora de Portugal.