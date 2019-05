José Fonte quer recuperar a titularidade na seleção

José Fonte quer reconquistar a titularidade na seleção nacional. O defesa-central não joga pela seleção desde novembro de 2018, e depois de uma época em bom nível no Lille, quer relegar Pepe ou Rúben Dias para o banco de suplentes.

"Se não tivesse a ambição e mentalidade de querer ser titular, não valia de nada estar aqui presente, mas cabe ao treinador decidir quem começa. É importante ajudar, algumas vezes como titular, outras como suplente. Importante é ajudar, quero ser titular, acredito e posso, mas cabe ao treinador decidir", disse, em conferência de imprensa.

Depois de dois dias de trabalho sem o grupo completo, a seleção treina pela primeira vez com os 23 convocados. José Fonte destaca os dois treinos atípicos e a chegada de Cristiano Ronaldo: "Ficamos agora completos, foram dois treinos atípicos, e agora podemos preparar normalmente o nosso jogo. O Cristiano, sendo o melhor do mundo, é sempre melhor tê-lo connosco. É o nosso líder".

Fernando Santos convocou apenas três defesas centrais, Rúben Dias, Pepe e Fonte. O experiente defesa de 35 anos acredita que a seleção está, por agora, bem servida, mas antevê um futuro positivo para a posição.

"O treinador quis só trazer três centrais, mas o Danilo também pode fazer a posição. O Ferro não está, mas tem muita qualidade, fez uma boa época e terá o seu tempo aqui na seleção. Estamos os três, acho que estamos bem servido e vamos trabalhar para ajudar", analisa.

Portugal enfrenta a Suíça na meia-final da Liga das Nações. Fonte alerta para um jogo complicado, contra uma equipa que está bem estudada: "Vai ser difícil, não só pelo Seferovic, que fez uma grande época, mas também outros jogadores. São organizados, conhecemos bem a equipa deles. Temos de estar ao melhor nível".

Félix, um jovem confiante

Fonte, um dos mais experientes do plantel, com 35 anos, vê em João Félix um jogador de qualidade, confiante, e com um papel fundamental no futuro da seleção portuguesa.

"Da última vez que esteve cá, pareceu ser um rapaz muito confiante, seguro das capacidades, depois de ter feito uma grande época no Benfica. Esta seleção consegue facilitar a adaptação de qualquer jogador, temos um grupo fantástico, ele sentiu-se à vontade e será mais um para ajudar e terá um papel fundamental nesta competição", disse.

Diogo Jota e João Félix são os dois jovens convocados que se podem estrear pela seleção principal. José Fonte diz que são exemplos, entre vários outros, do bom trabalho realizado na formação em Portugal. Questionado sobre se algum poderá chegar ao nível de CR7, Fonte prefere destacar as fantásticas épocas de outros companheiros.

"Ter tantos jovens a aparecer é excelente, e demonstra que se trabalha muito bem em Portugal. É sempre bom ter muitos jovens a despontar. Se algum poderá chegar ao patamar do Cristiano? Não é todos os anos, nem em todas as gerações, que aparece um fenómeno. Temos outros jogadores a aparecer, diferentes, e que podem e ja estão num altíssimo nível, como o Bernardo Silva. O Bruno Fernandes e o Pizzi também fizeram épocas fenomenais. Para chegar ao nível do Cristiano é preciso fazer 50 golos por época, isso não é fácil", explica.

Portugal defronta a Suíça na próxima quarta-feira, dia 5 de junho, na meia-final da Liga das Nações, no Estádio do Dragão.