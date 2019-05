Gasperini vai continuar na Atalanta na época de estreia na Liga dos Campeões

A Atalanta anunciou que o treinador Gian Piero Gasperini vai continuar na liderança do clube de Bergamo.

O técnico de 61 anos é um dos obreiros da temporada histórica da Atalanta, que terminou a Serie A em terceiro lugar, alcançando uma qualificação histórica e inédita para a fase de grupos da Liga dos Campeões, na próxima época.

Em comunicado, o presidente do clube, Antonio Percassi, explica a decisão: "Temos o objetivo de continuar o caminho do crescimento que temos tido nas últimas três épocas, e é com grande satisfação que confirmo a continuidade do nosso treinador".

Gasperini está na Atalanta desde 2016/17, época que terminou em quarto lugar, numa altura em que a liga italiana apenas levava três clubes à Liga dos Campeões. Depois do sétimo posto na última época, a Atalanta fez uma época de sonho, com um lugar no pódio e a final da Taça de Itália, que perdeu para a Lazio.