Carrol, Nasri e Adrián deixam o West Ham

O West Ham anunciou, esta quarta-feira, que Andy Carrol, Adrián e Samir Nari vão deixar o clube, este verão, em final de contrato.

Carrol, internacional inglês de 30 anos, passou sete temporadas no clube. No total, Carrol somou 34 golos em 142 jogos disputados.

Em declarações reproduzidas no site do clube, Carrol agradeceu o apoio durante os sete anos no clube. "Quero agradecer a todos, no clube, treinadores, adeptos. Tem sido uma viagem com altos e baixos, mas principalmente altos. Tenho pena da forma como acabou, tem sido difícil, com muitas lesões".

Esta época, Carrol fez apenas um golo em 14 jogos disputados. Adrián, de 32 anos, está também de saída do clube. O guardião espanhol estava no West Ham desde 2013/14, mas perdeu a titularidade esta época, fazendo apenas 5 jogos.

Já Nasri foi um dos reforços mais sonantes do clube, esta temporada, em janeiro, mas fez apenas seis partidas, e deixará o clube no final do contrato.