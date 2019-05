“Têm subestimado Kim Jong-un. É fácil no Ocidente rir do cabelo, tem um ar ridículo"

O corte de cabelo "ridículo" e os cerca de 30 anos do líder da Coreia do Norte fizeram com que passasse despercebido por muitos radares internacionais. Mas segundo Paul French, um dos poucos investigadores com autorização para entrar no país, Kim já se afirmou como um verdadeiro ditador do século XXI.



Em entrevista à Renascença, French defende que Kim Jong-un já conquistou os jovens, a esperança de uma eventual resistência. O país vive mergulhado em pobreza e dificuldade e as armas nucleares são uma “moeda de troca”. Uma terceira cimeira com os EUA será inevitável e a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos está para durar. A reunificação entre as Coreias nunca será possível com a dinastia Kim no poder, sublinha.

Há motivos para países como o Japão e a China demonstrarem paranoia para com a Coreia do Norte?



Sim. Tanto o Japão como a China estão bastante preocupados com a Coreia do Norte. Historicamente, como vimos agora no encontro entre Donald Trump e Shinzo Abe (primeiro-ministro japonês), uma das maiores preocupações do Japão continua a ser o rapto de japoneses para a Coreia do Norte. É uma daquelas histórias que alimenta a paranoia, de que a Coreia do Norte envia mini-submarinos para a costa japonesa, para levarem raparigas jovens das praias para ensinarem japonês e o sotaque japonês aos espiões norte-coreanos. É para lá de James Bond!



Os testes com os mísseis são uma provocação?

No último ano foi assustador. Durante os testes com os mísseis alguns aproximaram-se do Japão. Só é preciso um erro. Não conhecemos a precisão dos mísseis, se um deles atingisse o Japão seria um desastre. Pelo mesmo motivo, os chineses ficaram muito preocupados no ano passado. Estes testes estão a trazer mais navios de guerra norte-americanos para o Pacífico, mais soldados americanos para a Coreia do Sul, eles estão cientes de que as coisas podem correr mal, os mísseis podem atingir Guam.

Penso que às vezes a Europa tem dificuldade em entender como foi assustador, há um ano, há 18 meses. No plano nuclear, foi o momento mais sensível que vivemos, desde a crise dos mísseis de Cuba (1962). Isso não foi verdadeiramente percebido na Europa, como foi intenso e como estivemos perto de uma guerra. Uma guerra por acidente.

O arsenal da Coreia do Norte sempre levantou dúvidas. É uma ameaça real?

Não sei se o descreveria como uma ameaça. É real. Eles produzem armas nucleares, podem entregar essas armas e, certamente, é uma potencial ameaça direta à Coreia do Sul e ao Japão e, possivelmente, até ao Havai. Agora, outra coisa é saber se alguma vez as vão utilizar. Penso que as armas nucleares são uma moeda de troca, aquilo que o Norte realmente precisa é da sobrevivência do regime, para isso será necessário fazer chegar comida ao país e o levantamento das sanções das Nações Unidas.

A situação neste momento com a comida, óleo, eletricidade e por aí fora é realmente má e a única moeda de troca de Kim Jong-un, com as Nações Unidas e restantes doadores, são os mísseis.



Mas sem cedência não há negociação.

Até penso que ele estava disponível a usá-los, só não contava com Donald Trump na presidência, pensava que seria como quando o pai lidou com (Bill) Clinton, haveria uma presidência razoável, que aceitaria conselhos do Departamento de Estado e os norte-coreanos iam realmente trabalhar para entender o Departamento de Estado, o embaixador e a Casa Branca.

Em vez disso, estão a lidar com alguém que não segue as regras, não investiga, não se prepara, pensa que um acordo de mísseis com a Coreia do Norte é o mesmo que um acordo de propriedades na 5ª Avenida. É claro que Singapura falhou e Hanói também falhou, embora pareça que Kim Jong-un ganhou, ele até tem uma foto com o presidente americano. Há dez anos era impensável, uma foto entre o ditador norte coreano e o presidente norte americano. E aconteceu duas vezes.

Acredita que haverá uma terceira cimeira?

Sim. Donald Trump é inteligente, digo isto com cuidado... Ontem, quando se repetiram os testes com mísseis nucleares, em violação com os regulamentos das Nações Unidas, Trump foi informado pelos conselheiros, mas, claro, negou. Alguns vêm isto como uma falta de atenção mas, se ele dissesse que era uma violação, voltaríamos a uma situação de conflito entre a Coreia do Norte e os EUA e a navios de guerra no Pacífico, se disser que não há violação deixa a porta aberta a uma terceira cimeira.