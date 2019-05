Favoritas continuam avessas a surpresas em Paris

As cabeças-de-série em Roland Garros continuaram a comprovar favoritismo, na manhã desta quarta-feira. A número dois do mundo, a checa Karolina Pliskova, foi uma das tenistas a carimbar a passagem para a 3.ª ronda do Grand Slam.

Pliskova esteve menos de uma hora em "court" para bater a eslovaca Kristina Kucova (203), por duplo 6-2.

Muguruza, Sloane Stephens, Svitolina, Mertens e Sevastova também continuam em competição.