Nadal na terceira ronda de Roland Garros

Rafael Nadal em "court" concentra atenções em Roland Garros e foi isso que aconteceu na manhã desta quarta-feira. O espanhol, 11 vezes vencedor do maior torneio de terra batida, não sentiu grandes problemas para derrotar o alemão Yannick Maden, 114 do "ranking" mundial. O número dois do planeta venceu, em três sets, por 6-1, 6-2 e 6-4.

Na 3.ª ronda, Nadal vai defrontar o belga David Goffin. O 29.º do "ranking" venceu o sérvio Miomir Kecmanovic (85), em três sets, por 6-2, 6-4 e 6-3.

Outro vencedor da manhã foi Stefanos Tsisipas. O campeão em título do Estoril Open, número seis do mundo, esteve quase três horas em campo para derrotar o boliviano Hugo Dellien (86), em quatro sets, por 4-6, 6-0, 6-3 e 7-5.

Outro cabeça-de-série em "court", esta manhã, foi Guido Pella (23). O argentino eliminou o francês Corentin Moutet (110).