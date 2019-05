Chaló eleito melhor treinador do campeonato argelino

Francisco Chaló foi eleito o melhor treinador da época do futebol argelino, depois de alcançar o terceiro lugar, no comando do Paradou, aquela que é melhor classificação de sempre do clube, e com vários recordes estabelecidos.



Em declarações a Bola Branca, o treinador de 55 anos destaca a boa temporada, tendo em conta as condições adversas vividas num clube recente, e com orçamente substancialmente inferior ao do restante campeonato.

“O contexto em que estávamos inseridos era muito difícil, pelos valores orçamentais e inexperiência da equipa, com uma média de idades de 21,20. 85% do plantel estava pela primeira vez na primeira divisão. Não temos estádio. A equipa jogou sempre em casa emprestada e sem campo para treinar. Andamos sempre com a casa às costas. O clube nasceu em 1994 e, inicialmente, tinha apenas formação. Hoje tem um orçamento 20 a 25 vezes menos que todos os outros emblemas da liga argelina", destaca.

Chaló destaca o terceiro lugar, e consequente qualificação para a "CAF Confederations Cup", com orgulho, e explica os vários recordes batidos na temporada.

"A equipa jogou sempre sem adeptos e em nossa casa eramos assobiados pelos adeptos das equipas adversárias. Foi um desafio muito grande e um trabalho que realizamos com um imenso orgulho. Tivemos vários recordes, como maior pontuação de sempre, recorde de vitórias seguidas, segunda melhor defesa e ataque do campeonato, e fomos eleitos a melhor equipa técnica do país", explica.



Várias propostas, nenhuma de Portugal

O trabalho de Francisco Chaló no Paradou despertou a cobiça de vários clubes. O treinador português estuda neste momento sete convites, um deles para continuar no clube, mas nenhum deles de Portugal, onde não esconde que gostaria de voltar a trabalhar.



"Não sei o que vai acontecer nos próximos dias. Tenho proposta do Paradou há um mês e meio, mas pedi para aguardar. Tenho seis convites, de cinco países, mas nenhum de Portugal, até ao momento, mas não digo com mágoa, só uma simples constatação de um facto. Mas gostaria de regressar", diz.

O Paradou foi a primeira expeiência internacional de Chaló, depois de passagens pelo Pedras Rubras, Feirense, Naval, Penafiel, Sporting da Covilhã, Académico de Viseu e Leixões.