Saída de Brahimi do FC Porto não surpreende ninguém na Argélia

A iminente saída de Brahimi do FC Porto, em final de contrato, não surpreende ninguém na Argélia, país de origem do extremo que representou os dragões nas últimas cinco épocas. A opinião é de Francisco Chaló, treinador na primeira divisão argelina, em declarações a Bola Branca, que destaca a evolução de Brahimi no clube portista e a falta de rendimento na seleção.

"Já todos diziam aqui que o Brahimi não iria ficar no FC Porto. O clube ajudou o Brahimi a desenvolver-se, a nível cultural, desportivo, técnico e tático. O Sérgio fez um trabalho muito bom com ele. Tem um valor inquestionável, mas aqui na Argélia, na seleção, não tem o mesmo desempenho, o que todos lamentam. É um jogador com uma popularidade enorme aqui no país e, por arrasto, o FC Porto", diz.

Brahimi tem interessados na Turquia, Espanha e Inglaterra. Chaló aconselha o médio a regressar à La Liga, de acordo com as suas caracaterísticas e o estilo de futebol praticado. Antes de chegar ao Porto, Brahimi esteve duas épocas no Granada.

"Aconselharia o futebol espanhol, onde poderá desenvolver as suas capacidades, até pela forma tática como organizam o seu jogo ofensivo", analisa.

Em cinco temporadas, Brahimi fez 51 golos em 215 jogos, e venceu um campeonato e uma Supertaça.