Rafael Lopes deixa o Boavista e ruma à Polónia

O KS Cracóvia anunciou a contratação do avançado português Rafael Lopes, que deixa o Boavista.

O clube polaco assinou contrato de duas temporadas com o ponta-de-lança, com mais uma de opção. Aos 27 anos, esta é a segunda experiência no estrangeiro, depois do Omonia, no Chipre, em 2017/18.

Formado no Varzim, Rafael Lopes passou pelo Vitória de Setúbal, Moreirense, Penafiel, Académica, Chaves e Boavista, na última época, na qual apontou três golos em 28 jogos.

"Estou muito feliz, é o passo certo para mim. Lutador é a palavra perfeia para mim, e os adeptos vão ver isso. Há muitos anos já tinha tido propostas da Polónia, mas na altura decidi não vir. Agora é a altura certa de vir", disse, em declarações reproduzidas no site do clube.