Paul Le Guen é o novo treinador do Le Havre. O clube anuncia a contratação do técnico e informa que Le Guen irá também assumir o cargo de diretor-desportivo do clube que ficou no sexto lugar da segunda liga francesa.

Três vezes campeão nacional em França, com o Lyon, entre 2002 e 2005, Le Guen regressa a casa dez anos depois e após um ano sem trabalhar. A sua última experiência aconteceu em 2017/18, na Turquia, no Bursaspor.

Depois de Rennes, Lyon, Rangers, da Escócia, e PSG, o treinador dedicou-se ao trabalho de selecionador. Esteve dois anos nos Camarões e cinco em Omã. Regressa agora à realidade dos clubes, com 55 anos, para orientar o Le Havre, na segunda divisão francesa.