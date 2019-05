João Afonso perto de reforçar a equipa B do FC Porto

O FC Porto estará perto de assinar contrato com João Afonso, defesa-central de 29 anos, que vai representar a equipa B dos dragões, avança o jornal "O Jogo".

O defesa-central termina contrato com o Vitória de Guimarães, e já anunciou o adeus ao clube vitoriano. Apesar de outras propostas, incluíndo clubes da I Liga, João Afonso deverá regressar ao segundo escalão, para a equipa B do FC Porto, com um contrato de longa duração.

Diogo Queirós e Diogo Leite deverão deixar de integrar a equipa B dos dragões, que procuram um defesa experiente para integrar uma nova fornada de jovens na equipa, à imagem do papel que Zé António teve, entre 2012 e 2015.

João Afonso colocou um ponto final numa relação contratual de cinco temporadas. No total, somou 74 jogos com a camisola vitoriana. Esta época, o defesa não fazia parte das opções de Luís Castro, e disputou apenas seis jogos.