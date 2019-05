Hazard poderá ser anunciado no Real Madrid na próxima segunda-feira

Eden Hazard poderá ser anunciado como reforço do Real Madrid, na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, garante o jornal espanhol "As".

De acordo com a publicação, tudo estará fechado entre Real Madrid e Chelsea, numa transferência que deverá rondar os 100 milhões de euros. Hazard entraria, na próxima temporada, no último ano de contrato com os "blues" e, sem vontade de renovar, vai rumar ao Santiago Bernabéu, para cumprir um sonho há muito anunciado.

Apesar do Chelsea estar proibido de contratar, por castigo da UEFA - que o clube ainda aguarda resposta do recurso -, os "blues" já asseguraram a contratação do norte-americano Christian Pulisic, do Dortmund, que ocupará a vaga de Hazard na frente de ataque.