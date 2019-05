Hecking troca o Monchengladbach pela segunda divisão alemã

Dieter Hecking é o novo treinador do Hamburgo, anunciou o clube nas redes sociais. O técnico de 54 anos deixa o Borussia Monchengladbach, saída já anunciada há várias semanas, e regressa à segunda divisão do futebol alemão.

O treinador de 54 anos esteve as últimas duas épocas e meia no Monchengladbach. Esta época, ficou em quinto lugar, falhando por pouco a qualificação para a Liga dos Campeões.

Já o Hannover falhou a subida à Bundesliga, terminando a época em quarto lugar. Hecking é um investimento do clube com o objetivo de regressar ao principal escalão do futebol alemão.

Hecking conta com grande experiência no futebol alemão. Já passou pela Liga dos Campeões e Liga Europa, e conquistou uma Taça da Alemanha e uma Supertaça. Treinou o Lubeck, Aachn, Hannover, Nuremberga, Wolfsburgo e Monchengladbach.